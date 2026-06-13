Saç çekme ve hakemlerle itişme... Premier Lig'de yeni kural değişiklikleri

İngiltere Premier Lig Birliği, gelecek sezon için hakemlik kurallarında yapılan değişiklikler uyarınca, rakibin saçını çekmenin "mutlaka doğrudan kırmızı kartla sonuçlanmayacağını" açıkladı.

Lig, yaptığı açıklamada, "aşırı güç ve/veya şiddet" kullanılarak saç çekilmesi durumunda kırmızı kart verileceğini, kasıtlı ancak aşırı güç kullanılmayan olayların ise sarı kartla cezalandırılacağını ekledi.

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Reuters ajansına göre, bu değişiklik, geçen sezon rakiplerinin saçını çekmekten Manchester United'ın yıldızı Lisandro Martínez, Everton'ın savunma oyuncusu Michael Keane ve Sunderland'ın oyuncusu Daniel Ballard'ın oyundan atılmasının ardından geldi.

Bu açıklama, gelecek sezon hakemlerin oyun kurallarını nasıl uygulayacaklarını belirleyen daha geniş bir ilke dizisinin parçası olarak geldi.

Birlik, rakibe tutunma vakalarının daha yakından inceleneceğini ve hakemlerin, rakipler üzerinde somut bir etkisi olan ve futbolla ilgisi olmayan hareketleri cezalandırmaya teşvik edileceğini belirtti.

Ayrıca hakemler, kalecileri korumaya daha fazla özen gösterecek ve topu oynamak için gerçek bir girişimde bulunmadan, kalecinin topu kurtarma yeteneğini etkileyecek şekilde temas kuran oyuncuları cezalandıracak.