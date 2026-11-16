Sabatini: "Cardinale beni cezbetti. Ama gerçekten Berlusconi gibi mi davranacak?!"

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Gazeteci ve Calciomercato.com yazarı Sandro Sabatini, Gerry Cardinale'nin Milan'daki yeni yönetimini, cumartesi sabahı La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan röportajı üzerinden Youtube kanalında şöyle değerlendirdi: "Cardinale, Berlusconi gibi davranıyor. Gazzetta'nın ilk sayfasını gördüm ve evet, doğru, hâlâ 'Acaba Cardinale gerçekten Berlusconi'nin yaptığını mı yapacak?' diyorum. Silvio Berlusconi yıllar önce 'Milan'ı dünyanın zirvesine taşıyacağım' demişti. Kırk yıl sonra Gerry Cardinale de aynı sözü söylüyor.

Beni ikna etti. Çünkü beni, Gazzetta'dakileri ya da tüm Milan taraftarlarını ikna etmeye çalışmadan önce icraata geçti. Cardinale'nin ilk yıllardaki hâliyle bu yazdan, yani duruma el koyduğu zamandan sonraki hâli çok farklı. Gonçalo Ramos'u, Moreira'yı ve Gila'yı aldı; 150 milyon harcadı, tamamen kendi ekibini kurdu, iddialı davrandı ve teknik direktörü de savundu. Yani sözle değil, icraatla hareket eden; otoritesini hissettiren ve somut adımlar atan bir yönetici. İtiraz edeceğim tek sözü 'Milan'ı asla satmayacağım'. Bu konuda asla, asla dememek gerekir."

SABATINI, CARDINALE'DEN ETKİLENDİ

Sabatini sözlerini şöyle tamamladı: "'Milan Sport Entertainment, bütün bunları mümkün kılacak temeli oluşturuyor.' Başka bir dönemde bu röportajı epey alaya alır, hatta iğneleyici bir tavırla karşılardım. Şimdi ise Amerikalı bir iş insanının bana 'Milan'a bakın; Milan, NBA, medya ve eğlence' demesi geleceğe doğru bir sıçrama gibi geliyor. Onu vizyoner buluyorum. Gerry beni cezbetti."