Dört gol, Hansi Flick'i memnun etmeye yetmedi. Barcelona, Bakü'de Sabah'ı 4-1 gibi farklı bir skorla yenmesine rağmen Alman teknik adam herkes gibi sevinmedi. Aksine tek bir anda öfkesi patladı. Bu an, takımından ne kadar kusursuzluk beklediğini ve bir saniyelik bile gevşekliğe tahammül etmediğini gözler önüne serdi.

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Barcelona 4-0 öndeyken ve maç tamamen bitmiş gibi görünürken, Azerbaycan ekibi 63. dakikada Mickels ile farkı azaltan golü buldu. Bu gol, Flick'in asla kabullenemediği ve büyük rahatsızlık duyduğu bir an oldu.

Kameralar, ev sahibi takımın golü attığı anı ve Flick'in öfkeli tepkisini görüntüledi. Alman teknik adam yakınındaki bir topa sertçe vurdu, ardından hemen ceketini çıkardı. Bu görüntü herkesi şaşırttı, çünkü Bakü'de hava sıcaklığı 10 santigrat derecenin altındaydı ve bu hava koşulları kat kat giysileri çıkarmaya hiç de uygun değildi.

Bu davranış geçici bir öfke patlamasından ibaret değildi. Aksine, kusursuzluktan başka hiçbir şeye razı olmayan, takımı dört farkla önde olsa ve maç fiilen bitmiş olsa bile tek bir gol yemeyi kabul etmeyen Flick'in felsefesinin açık bir yansımasıydı.

Barcelona'yı 12 puanla dördüncü sıraya taşıyan maçın ardından basına konuşan Flick, "Daha iyi oynayabiliriz ama mutluyum" dedi.

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Alman teknik adam bu kısa sözlerle ruh halini özetledi: Üç puandan ve farklı galibiyetten mutlu, ancak aynı zamanda takımının özellikle savunmada daha iyi bir performans ortaya koyabileceğini ve kalesini sonuna kadar gole kapatabileceğini düşünüyor.

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Flick'in öfkesinin kökeninde, Şampiyonlar Ligi'ndeki averaj meselesine sürekli kafa yorması yatıyor. Averaj, grup aşamasının sonunda üst tura çıkış sıralamasının belirlenmesinde belirleyici bir rol oynayabilir. Bu yüzden Barcelona kalesinde görülen her gol, takım dört farkla kazanıyor olsa bile, onun için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Barcelona'nın bu sezon Avrupa'da kalesini gole kapatamadığı ilk maç bu değildi. Takım Feyenoord ve Galatasaray karşısında birer gol, Paris Saint-Germain karşısında ise dört gol yemişti. Kalesini gole kapattığı Aston Villa maçının aksine, Sabah karşısında da gol yemeden sahadan ayrılamadı.

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Bu durum Flick'i oldukça rahatsız ediyor, çünkü büyük turnuvaların küçük ayrıntılarla kazanıldığını ve kalesini gole kapatmanın Şampiyonlar Ligi'nde uzun soluklu bir yolculuk yapmak isteyen her takımın temeli olduğunu biliyor.

Bununla birlikte Flick'in öfkeli tepkisi, Barcelona taraftarlarına olumlu bir mesaj da veriyor. Bu tepki, Alman teknik adamın maçlara yalnızca skor mantığıyla yaklaşmadığını, skor ne kadar rahat olursa olsun oyuncularından son düdüğe kadar konsantrasyonlarını korumalarını ve hiçbir anda gevşememelerini istediğini gösteriyor.

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Bu an aynı zamanda Flick'in gerçek kişiliğini de ortaya koyuyor: Maçı tüm benliğiyle yaşayan, her topa tepki veren ve takımının kalesine giren her golün sorumluluğunu sanki kendi kalesine kendisi atmış gibi tamamen üstlenen bir teknik adam.

Barcelona bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna güvenle devam etti. Ancak Flick, özellikle savunmada yapılması gereken çok iş olduğunu bilerek Bakü'den ayrıldı. Amacı, kalesini gole kapatarak kazanılan galibiyetlere geri dönmek ve önümüzdeki maçlarda bu hedefin peşinden gidecek.