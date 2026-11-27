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Ajax, perşembe akşamı FC Thun'u rahat bir galibiyetle geçti. Johan Cruijff ArenA'daki seyirciler, İsviçre'nin alt sıralardaki takımına karşı iki muhteşem gole tanıklık etti.

Rayane Bounida ve Steven Berghuis birbirinden güzel goller attı. Bounida, harika bir serbest vuruşla gecedeki ikinci golünü kaydetti.

Berghuis, forvet Marcos Leonardo ile güzel bir paslaşmanın ardından ceza sahası dışından nefis bir aşırtma vuruşla golü buldu. Oyuna sonradan giren Berghuis böylece Ajax'ın dördüncü ve son golünü attı.

Sabah gazeteleri, maçın yıldızı Bounida'ya övgülerin yanı sıra Leonardo'ya da yer verdi. Pahalı bir transferle gelen Brezilyalı oyuncu, Amsterdam'a gelişinden bu yana zorlansa da perşembe günü iyi bir izlenim bıraktı.

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Gol atmayı çok isteyen forvet bunu başardı, ancak daha fazlasını atmaya yetecek kadar fırsatı yine buldu. Yine de basın, Leonardo'nun performansından memnun.

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Özellikle De Volkskrant forvetin performansına odaklandı. Gazete, “Forvetin, takım arkadaşlarının ve seyircilerin sevinci ve rahatlaması, Ajax için sıkıntısız geçen akşamın neşeli bir anıydı” ifadelerini kullandı. Leonardo'nun golünden sonra onun ve aslında bütün takımın sevinci dikkat çekti.

“Gol atmayı çok istediğini söylemenin bile yetersiz kalacağı forvet Marcos Leonardo'nun golünün ardından yaşanan sevinci izlemek, insanın içini neşeyle dolduruyordu.”

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“Leonardo sık sık doğru yerde bulunan bir forvet, ama nedense biraz sakar görünüyor. Şimdi Brezilyalı oyuncu için klasik ketçap şişesi hikâyesinin geçerli olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.”

Gazeteci Willem Vissers ayrıca şunları gözlemledi: “Sakin adımlarla köşeye koştu ve takım arkadaşları onu teker teker kutlamaya gelirken ayakta karşılanmanın keyfini çıkardı. Devre arasında soyunma odasına giderken gözlerini gökyüzüne çevirip kendi kendine bir dua mırıldandı.”

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Algemeen Dagblad ise “Leonardo maça yine bir fırsatı kaçırarak başladı, ancak Brezilyalı oyuncu toparlandı ve hiç de fena oynamadı” değerlendirmesinde bulundu. “Gerçi FC Thun'a karşı kötü oynamak da zordu.”