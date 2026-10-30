Suudi Arabistan ekibi Şebab'ın başkanı Abdülaziz el-Malik, oyuncusu Hümam el-Hümami'yi önümüzdeki kış transfer döneminde komşu ve geleneksel rakip Hilal'e geçecek şekilde ilişkilendiren haberlere yanıt verdi.

Bazı raporlar, Hümami'nin Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Suudi Arabistan Milli Takımı ile sergilediği etkileyici performansların ardından Hilal'in kendisiyle anlaşmak istediğini ortaya koymuştu.

Malik'e bu haberler karşısındaki tutumu, Suudi "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Cuma akşamı Ahli karşısında alınan 6-1'lik galibiyetin ardından soruldu.

Gazetecilerden biri Şebab başkanına Hilal'i kastederek, "Hümam (el-Hümami) sözleşmesini yenileyecek mi yoksa komşularınıza mı geçecek?" diye sordu. Malik ise şu yanıtı verdi: "Şu anda komşumuz yok."

Şu açıklamayı yaptı: "Hümam büyük bir oyuncu, şu anda tedavi görüyor, ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'na gidecek ve orada kendisine başarılar dilerim. Sözleşme yenileme konusuna gelince, bunu tartışmak için henüz çok erken."

Hümam el-Hümami'nin Şebab ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor; bu da önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir kulüple imza atmasına ve sonraki yaz bedelsiz olarak o kulübün saflarına katılmasına imkân tanıyor.

Genç Suudi kanat oyuncusunun, ülkesinin milli takımını Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğuna taşıdığını, finalde Birleşik Arap Emirlikleri karşısında alınan 2-0'lık galibiyette bir gol kaydettiğini ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldığını hatırlatalım.