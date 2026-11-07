Veteran Alman kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih forması altında yeni bir rekora imza atarak olağanüstü kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor ve yaşının, Alman sahalarında parlamaya ve rekorları alt üst etmeye devam etmesine engel olmadığını kanıtlıyor.

Bayern Münih'in, bugün cumartesi günü Opel Arena'da Bundesliga'nın dokuzuncu haftasında Mainz ile oynadığı karşılaşmada çıktığı ilk on birde, tarihe adını altın harflerle yazdıran kaleci Manuel Neuer yer aldı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, 40 yaş 225 günlük Neuer, Bundesliga'da forma giyen Bayern Münih tarihinin en yaşlı oyuncusu oldu.

Alman kalecinin başarısı bununla da sınırlı kalmadı; 42 yaş 170 günle rekorun sahibi Uli Stein ve 42 yaş 73 günle sahaya çıkan Toni Schumacher'in ardından, müsabaka tarihinde forma giyen en yaşlı üçüncü kaleci de oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 2-0 yenerek elde ettiği değerli galibiyetin ardından bu karşılaşmaya yüksek bir moralle çıkıyor.

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın geçen haftasında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak puanını 18'e yükseltmiş ve Dortmund ile aynı puana ulaşarak averajla lider konuma geçmişti.

Bayern Münih, Bundesliga'da deplasmanda 22 galibiyet ve 8 beraberlikle üst üste 30 maçlık yenilmezlik serisine ulaştıktan sonra, kendi sahası dışındaki dikkat çekici sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor.