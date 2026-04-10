Paris Saint-Germain’in beki Faslı Achraf Hakimi, Fransa Ligi’nde forma giyen en iyi Afrikalı oyuncuya verilen Marc-Vivien Foé Ödülü aday listesinden çıkarıldı.

Fransız “L’Équipe” gazetesi bugün cuma günü, Hakimi’nin bu sezon prestijli ödülün 11 kişilik aday listesinde yer almadığını; bunun nedeninin sportif sebepler değil, saha dışındaki davranışları olduğunu yazdı.

Gazete, 27 yaşındaki oyuncunun tecavüz davasında yargılanmaya sevk edilmesi nedeniyle aday gösterilmediğini ekledi.

Seçim kriterlerine göre oyuncunun “saha içinde ve dışında örnek bir davranış sergilemesi” gerekiyor.

Faslı milli oyuncu, Şubat 2023’e uzanan bir tecavüz suçlaması kapsamında geçen şubat ayında yargılanmaya sevk edildi.

Marc-Vivien Foé Ödülü, 2003’te Fransa’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’nda bir maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Kamerunlu milli futbolcunun anısına oluşturuldu.

2026 Marc-Vivien Foé Ödülü için 11 aday listesi:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marsilya)

Lamine Camara (Senegal, Monaco)

Bamba Dieng (Senegal, Lorient)

Guéla Doué (Fildişi Sahili, Strasbourg)

Armand Goudou (Fildişi Sahili, Strasbourg)

Ilan Kebbal (Cezayir, Paris FC)

Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Cezayir, Lille)

Moussa Niakhaté (Senegal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Mali, Lens)