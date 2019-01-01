Ryan Giggs: Ole Gunnar Solskjaer'e zaman verilmeli
Premier Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta 9 puan toplayabilen Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e eski takım arkadaşından destek geldi.
Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcularından Ryan Giggs, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola ile aynı dönemde görev yapan Solskjaer'e zaman verilmesi gerektiğini söyledi.
Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Giggs basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda; "Son yıllardaki United kadrosu Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho oyuncularının bir karışımıydı. Ole, United'ı eskiden olduğu gibi genç ve başarıya aç futbolculardan kurulu bir takım haline getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
45 yaşındaki Galli teknik adam, Solskjaer'in Klopp ve Guardiola'nın döneminde görev yapmasının şanssılık olduğunu dile getirirken şunları dile getirdi:
"Klopp, Liverpool'un başında dördüncü yılını geçiriyor. Pep bu dönem boyunca City'yi geliştirmeye devam etti. Pochettino ise altı yıldır Spurs 'ün başında. İstediği takımı kurabilmesi ve oyuncuların onun istediklerini yapabilmesi için zaman gerekiyor. "
Hafta içi UEFA Avrupa Ligi L Grubu maçında AZ Alkmaar ile golsüz berabere kalan Manchester United, 6 Ekim Pazar günü Premier Lig'de Newcastle United'a konuk olacak.