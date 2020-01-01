"Ryan Giggs inanılmaz derecede abartılmış bir oyuncuydu"

Premier Lig'de forma giyen eski oyunculardan Curtis Woodhouse'dan tartışma yaratacak sözler...

Premier Lig'in eski orta saha oyuncularından Curtis Woodhouse, 'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs hakkında tartışma yaratacak yorumlarda bulundu.

Futbolculuk döneminde Sheffield United ve Birmingham City gibi kulüplerde forma giyen Woodhouse şu anda Gainsborough Trinity kulübünde teknik direktörlük yapıyor.

Woodhouse, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Ryan Giggs, Manchester United'ın inanılmaz derecede abartılan oyuncularından birisiydi. İstikrarlı bir oyuncuydu ama yıllarca ligi domine etmiş bir takımın parçası olarak gol ve asist sayıları korkunç. Premier Lig'de forma giydiği 22 yılda 109 gol atmış, 162 asist yapmış. Formasını giydiği takım 22 yıl boyunca birçok rekor kırmış bir takım ama Giggs'in bu istatistikerine bakarsanız sol açık mı yoksa sol bek mi oynuyor diye kafanız karışabilir. Çok iyi bir atletti ama sol ayağı bile yeterince iyi değildi. Giggs iyi bir oyuncuydu ama sadece bu, fazlası değil." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Woodhouse, Giggs'i Gareth Bale ve Trent Alexander-Arnold ile de kıyaslarken, "Bale, her açıdan Giggs'den daha iyi bir oyuncu. Hem kulübünde hem milli takımda daha etkili bir oyuncu. Giggs sadece istikrarlıydı, Bale'den tek bir iyi özelliği dahi yoktu. Trent Alexander-Arnold bile hücumda Giggs'ten daha büyük bir tehdit. Arnold sağ bek oyuncusu, Giggs ise sol açıktı..." diye konuştu.