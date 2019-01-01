Ryan Donk'un 1 maçı kaldı

Ryan Donk'un sözleşmesi Süper Lig'de kalan 9 maçın 1'inde forma giymesi halinde otomatik olarak uzayacak.

Galatasaray'da Ryan Donk'un sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesinin devreye girmesi için bir maç kaldı.

Donk'un geçtiğimiz Haziran ayında yenilenen sözleşmesine göre Hollandalı oyuncunun bu sezon Süper Lig ve UEFA müsabakalarında toplam 21 maça çıkması halinde bir yıllık uzatma opsiyonu devreye girecekti.

Ligin 25. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta bu iki kulvardaki 20. maçına çıkan Donk, ligin geride kalan 9 haftasında 1 maçta daha forma giyerse, 2019-20 sezonunda da Galatasaray forması giyecek.

32 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bir yıl daha uzaması halinde 2019-20 sezonu için de bu sezon olduğu gibi 1 milyon 895 bin euro sabit yıllık ücret kazanacak.

Donk ayrıca Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynayacağı her maç başına 5 bin euro ücret alacak ve 2019-20 sezonunda bu iki kulvarda toplam 21 maça çıkması halinde 300 bin euro prim kazanacak.