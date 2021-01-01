Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda gol atmaya devam ediyor

Surinam Milli Takımı'nda forma giyen Ryan Donk, Cayman Adaları'nın ardından Aruba'ya da gol attı.

FIFA'nın aldığı karar sonrasında Surinam Milli Takımı forması giymeye hak kazanan Ryan Donk, ilk maçının ardından çıktığı ikinci maçında da gol atmayı başardı.

Mücadele 1-0 devam ederken, Surinam Milli Takımı bir korner kazandı. 29. dakikada kornerden gelen topta Ryan Donk takımının 2. golünü attı. Mücadeleyi 6-0 kazanan Surinam'ın diğer gollerini ise, Nigel Hasselbaink (3), Jozefzoon ve Alberg attı.

Cayman Adaları'na da atmıştı

Surinam Milli Takım formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta Cayman Adaları'na karşı mücadele eden tecrübeli oyuncu, sahaya kaptan olarak çıktığı bu karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydederek takımının galbiyetinde rol oynamıştı. Donk, Cayman Adaları maçında da maçın adamı seçilmişti.

Ryan Donk bu sezon ne yaptı?

Marcao ve Luyindama'nın cezalı olması sebebiyle Hatayspor karşılaşmasında takımının savunmadaki en önemli kozu olacak olan Donk, Galatasaray formasını Süper Lig'de bu sezon 24 kez giydi. 34 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 4 kez de asist yaptı.