Ryan Donk hangi maçlarda oynamayacak?

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Ryan Donk'un en az iki karşılaşmada görev yapmaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta sadece iki puan değil, Ryan Donk'u da kaybetti.

Tecrübeli oyuncu, mücadelede dakikalar 79'u gösterirken Fatih Karagümrük kontra atağında rakibine arkadan sert bir müdahalede bulundu. Video Asistan Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Suat Arslanboğa, hakem Ali Palabıyık'tan pozisyonu incelemesini istedi.

VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, Ryan Donk'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kalan dakikalarda sarı - kırmızılılar 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Ryan Donk hangi maçlarda olmayacak

Direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Ryan Donk, takımını Göztepe ve Trabzonspor maçlarında yalnız bırakacak. Sarı - kırmızılılar, 17 Nisan'da deplasmanda Göztepe'ye konuk olduktan sonra 21 Nisan'da evinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Ryan Donk'un 2020/2021 sezonu performansı

35 yaşında, FIFA'nın özel izniyle Surinam Milli Takımı'na çağrılan Ryan Donk bu seon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada görev yaptı. Tecürbeli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

Ryan Donk tüm kulvarlarda ise 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Surinam Milli Takımı'nda ise iki maça çıkan Donk, iki de gol atmayı başardı.

Galatasaray'ın kalan maçları

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında yara alan Galatasaray sırasıyla, Göztepe (D), Trabzonspor, Antalyaspor (D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor ile oynayacak.