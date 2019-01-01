Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da

Hollandalı oyuncu 21. kez sahaya çıktı, sözleşmesi otomatik uzadı.

, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşısında sahaya çıktı.

Sarı kırmızılıların ilk 11'inde yer alan Ryan Donk, sözleşmesinde bulunan maddeye göre bu sezon 21. kez forma giyerek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı garantiledi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden Donk'un 2018-2019 sezonu için imzaladığı sözleşme ile ilgili yaptığı bildiride, "2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır." ifadesi yer aldı.

Aynı bildiriye göre, sarı kırmızılı ekip 2019-2020 sezonunda Hollandalı oyuncuya net 1.895.000 Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında kazanılan her puan için 5000 Euro ve performans bonusları ödeyecek.

Bursaspor karşılaşmasına kadar 13 Süper Lig ve 7 Avrupa Kupası maçında görev alan Hollandalı oyuncu, Bursa'da 21. kez forma giyerek sözleşmesini uzattı.