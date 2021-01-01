Ryan Babel, Galatasaray taraftarlarına seslendi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, şampiyonluk için taraftarlardan kendilerine inanmalarını istedi.

Şampiyonluk yolunda son haftalarda aldığı sonuçlarla büyük yara alan Galatasaray, bugün basına açık bir antrenman düzenledi. Sarı - kırmızılıların yaptığı antrenmanda Ryan Babel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel neler söyledi?

Hollandalı yıldız Ryan Babel, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

"Hem kendime hem de takım arkadaşlarıma güvenim tam. Hata yapma lüksümüz kalmadı. Bundan sonra bizim için her maç final ve her maçı kazanmak için uğraşacağız. 6 puanlık bir fark var ve biz bu farkı kapatabiliriz.

"Futbol ilginç bir oyun. Kesin kazanacağız dediğiniz bir maçı mağlup tamamlayabiliyorsunuz. Ben rakip ayırt etmiyorum, her maç aynı ciddiyete sahip. Her takım birbirinden puan alabiliyor. Şampiyon olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben takımımızın kalitesine güveniyorum.

"Mesela bir sezon hatırlıyorum. Lider Başakşehir'di. Galatasaray puan olarak epey altındaydı ama Galatasaray şampiyon olmuştu. Taraftarlarımızı da bunu söylüyorum. Bize inansınlar. Galatasaray daha önce bir çok kez geri dönüş yapmış bir takım yine başarabiliriz"

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, ardından Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ryan Babel bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de 24 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan Ryan Babel, tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 29 maçta 4 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

Ryan Babel kariyerinden satırbaşları

1998 yılında Ajax alt yapısına katılan Ryan Babel, profesyonelliğe de burada adım attı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu 2007 yılında Liverpool'a transfer oldu. 4 yıl İngiliz ekibinin foramsını giyen Babel'in bir sonraki durağı ise Alman ekibi Hoffenheim oldu.

Hoffenheim'den tekrar Ajax'a dönen Babel'in Türkiye macerası ise 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla başladı. 2015 yılına kadar mavi - beyazlıların formasını terleten Babel ardından sırasıyla Al-Ain ve Deportivo La Coruna formaları giydi.

2017'da Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e tekrar transfer olan Babel, 2019'da Premier Lig'e bu sefer Fulham formasıyla döndü. Fulham'ın ardından son durağı ise Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın bir dönem Ajax'a kiraladığı oyuncu Haziran 2020'de takım geri geldi.