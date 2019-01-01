Ryan Babel'den Beşiktaş'a veda
Beşiktaş'tan İngiltere temsilcisi Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.
Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı maçlar ve şampiyonluk sevinçlerini içeren görüntülere yer veren Babel, "En büyük dileğim, dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile Beşiktaş'taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım. Harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübünü takip etmeyi sürdüreceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum. Tekrardan başarılı olacağınıza eminim." yorumunu yaptı.
My biggest wish was to say goodbye in a full vodafone park with a mic in my hand to show my gratitude and appreciation all the people from @besiktas ! Ive met some great people in the past 2.5 years and i am grateful that i was able to play week in week out for great fans 🙏🏾 I promise our ways will cross again one day and i will look forward to that day! I will continue to follow the club and i am sure you guys will be successful again. ❤️ 🦅 • Benim en büyük dileğim dolu bir Vodafone Park’ta elimde mikrofon ile @besiktas ‘taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım, ve harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum 🙏🏾 Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum! Klubü takip etmeye devam edeceğim, ve tekrardan başarılı olacağınıza eminim. ❤🦅