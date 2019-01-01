Ryan Babel: Van Dijk, Ballon d'Or'u kazanabilir

Galatasaray'a gelmesi gündemde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, vatandaşı Virgil Van Dijk'ın Ballon d'Or'u kazanabileceğini dile getirdi.

ve Beşiktaş formalarını giyen Ryan Babel, Virgil van Dijk'ın Fabio Cannavaro'dan beri Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk savunma oyuncusu olabileceğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Babel, Uluslar Ligi finalinde 'in 'yı yendiği maçtan sonra, Liverpool forması giyen ve takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan vatandaşı Van Dijk için şunları söyledi:

"Van Dijk'ın en azından Ballon d'Or aday listesine girmesi adil bir durum olur. Kazanıp kazanamayacağını görürüz ama kazanırsa çok mutlu olurum."

27 yaşındaki stoper, Uluslar Ligi'nde Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını yaparak finale kadar yükseldi. Oca 2018'de 85 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olan Van Dijk, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de yılın en iyi futbolcusu seçildi.

2019 Ballon d'Or Ödülü'nde ile çekişmeye girme ihtimali olan Van Dijk, kazanması halinde İtalyan savunmacı Fabio Cannavaro'dan beri bu ödülü kazanan ilk defans oyuncusu olacak.

2007 ve 2011 yıllarında Liverpool'da oynayan Babel, "Ballon d'Or'u kazanan son defans futbolcusu, 2006'da Cannavaro'ydu. Bu yüzden Van Dijk'ın bu ödülü kazanması imkansız değil." ifadelerini kullandı.