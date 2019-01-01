Süper Lig

Ryan Babel, Trabzonspor karşılaşmasında yok

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AA
Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Ryan Babel, cezalı duruma düştü.

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, mücadelenin 3. dakikasında Mehmet Topal'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Ceza sınırındaki Babel, gördüğü bu kartın ardından cezalı duruma düştü.

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Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

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