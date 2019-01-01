Ryan Babel: Takımda ego savaşı vardı

Hollanda'nın 4-0 kazandığı Estonya maçında 2 kez ağları sarsan Ryan Babel geçmişte milli takımda ego problemleri yaşandığını söyledi.

De Telegraaf'a konuşan Ryan Babel, önceleri milli takımda Büyük Dörtlü (Sneijder - Robben -Van der Vaart - Van Persie) arasında ego savaşı vardı. Bana göre hepsi 1 numara olmak istiyordu. Belki de 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu kaçırmamıza neden olay şey buydu" dedi.

Final maçında Robben ile Casillas arasındaki pozisyonu hatırlatan Babel, "Casillas orada Robben'i düşürdü. Bildiğimiz Robben orada yere yatardı. Böylece İspanya kırmızı kart görür biz de 10 kişilik rakibe karşı maçı kazanabilirdik. Ama orada ısrarla pozisyonu devam ettirip gol atmak istedi. Sanki takımı düşünmüyormuş da sadece golü atan kişi olmak istiyormuş gibiydi" diye konuştu.

'nın EURO 2020'ye katılacağını umduğunu söyleyen Babel, "EURO 2008'de o dönemki hocamız Van Basten bana oynayacağımı söylemişti ancak sakatlanmıştım. 2010 Dünya Kupası'nda oynatılmadım. Milli takım bazında büyük bir turnuva tecrübesi yaşamak güzel olur" diyerek sözlerini noktaladı.