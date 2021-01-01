Ryan Babel'den rekor: Hollanda tarihine geçti

Hollanda Milli Takımı ve Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Ryan Babel, Hollanda futbolunun tarihine adını yazdırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda futbol tarihine geçti. Hollandalı yıldız, milli takımda en uzun süre oynama rekorunu kırdı.

16 yıl önce Romanya ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmada Hollanda A Milli Takım kariyerine başlayan yıldız oyuncu, Letonya'ya karşı da forma giydi. Mick Clavan'a ait olan rekoru kıran Babel'in, yaz aylarında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Hollanda Milli Takımı'nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ryan Babel bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de 23 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, sarı - kırmızılılara 3 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Babel toplamda ise 4 gol, 5 asist ile oynadı.

Ryan Babel'in kariyerinden satırbaşları

1998 yılında Ajax alt yapısına katılan Ryan Babel, profesyonelliğe de burada adım attı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu 2007 yılında Liverpool'a transfer oldu. 4 yıl İngiliz ekibinin foramsını giyen Babel'in bir sonraki durağı ise Alman ekibi Hoffenheim oldu.

Hoffenheim'den tekrar Ajax'a dönen Babel'in Türkiye macerası ise 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla başladı. 2015 yılına kadar mavi - beyazlıların formasını terleten Babel ardından sırasıyla Al-Ain ve Deportivo La Coruna formaları giydi.

2017'da Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e tekrar transfer olan Babel, 2019'da Premier Lig'e bu sefer Fulham formasıyla döndü. Fulham'ın ardından son durağı ise Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın bir dönem Ajax'a kiraladığı oyuncu Haziran 2020'de takım geri geldi.