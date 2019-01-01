Ryan Babel Galatasaray'da!

Sarı kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Kulübü, bir süredir görüşme halinde olduğu Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılılara 3 yıllık imza atan Hollandalı oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. 2 milyon euro da imza parası alacak.

Babel, 2017 yılının Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği iki yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a kiralanmıştı.

Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol 4 asistlik katkı vermişti.