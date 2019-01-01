Ryan Babel, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapıyor

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in, Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.

2018-2019 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan, Premier Lig ekibi 'a transfer olan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Babel, 'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

2 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a giden Babel'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fulham'ın ligden düşmesinin kesinleşmesiyle Türkiye'ye geri dönmeyi düşündüğü belirtilen Babel'in adı uzun süredir ve ile anılıyordu.

Sky Sports' un haberine göre Hollandalı futbolcu, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapıyor. Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol kaydeden oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyor.