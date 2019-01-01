Ryan Babel, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapıyor
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2018-2019 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan, Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Babel, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
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2 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a giden Babel'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fulham'ın ligden düşmesinin kesinleşmesiyle Türkiye'ye geri dönmeyi düşündüğü belirtilen Babel'in adı uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.
Sky Sports' un haberine göre Hollandalı futbolcu, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapıyor. Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol kaydeden oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyor.