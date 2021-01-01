Ryan Babel: Galatasaray ile Fenerbahçe, Ajax ve PSV gibi

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti Ajax - PSV rekabetine benzetti.

'ın deneyimli oyuncusu Ryan Babel, basınından ProShotsMagazine dergisine kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'a transfer sürecini anlatan Hollandalı yıldız, "Henüz 20 yaşındaydım ve ilk kez tek başıma yurt dışında yaşamaya gidiyordum. Dirk Kuyt, ben gittiğimde takımdaydı ve bana çok yardımcı oldu. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde harika maçlar oynadım. Anfield'da 'a karşı galibiyet golünü atmak ve 'i evinde 4-0 yenmek güzeldi. İngiltere'de sokakta kendimi çok iyi hissediyordum." şeklinde konuştu.

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"Kariyerimde pişman olduğum tek yer "

Devamında Hoffenheim'e transferinin iyi bir fikir olmadığını belirten Babel, "Kariyerimde pişman olduğum tek hareket bu. Hollanda Milli Takımı'nda forma giymeye devam etmek için bu tercihi yaptım. Ancak bu yüzden iki kez milli takım kadrosuna alınmamam beni hayal kırıklığına uğrattı. okulundan çıkıp Liverpool'a gidiyorsunuz ve sonra topun peşinden koşmak zorunda olduğunuz bir takıma geçiyorsunuz... Bir galibiyetle mutlu olup sonra arka arkaya 3 maç kaybediyordunuz. Liverpool'dan beni kurtarıcı olarak getirdiklerini düşündüler ancak durum öyle değildi. Futbolda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordum. Ajax ve Liverpool'dayken oynamadığım zamanlarda bile her zaman gözler hep üzerimde olurdu. Hoffenheim'da böyle değildi" dedi.

"Beşiktaş, gibi"

'deki kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, 'ya transferiyle ilgili, "Bana iyi bir sözleşme teklif edildi. Güzel bir meydan okumaydı çünkü bana önemli bir rol vermişlerdi. Bu arada Hollanda milli takımını da aklımdan çıkarmıştım, bu da adımı kendim için çok daha kolay hale getirdi. 'İstanbul harika bir şehir, burada hiçbir şeyden mahrum kalmayacağım' diye düşündüm. Deportivo'da oynarken güzel bir dönem geçirdim. Futboldan yeniden zevk almıştım." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında benzetmelerde bulunan Babel, "Türkiye'de Galatasaray ile tıpkı Ajax ve gibiler. Her zaman şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Beşiktaş daha çok Feyenoord'a benziyor. Türk taraftarlar çok gürültülü. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çok duygusallar ama yine de saygılılar." dedi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Ryan Babel, transferi konusunda başarı iplerinin menajeri Winny Haatrecht'te olduğunu söyledi.