Ryan Babel'den Gedson Fernandes itirafı: "Ajax'a önerdim"

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Gedson Fernandes'i iki yıl önce Ajax'a önerdiğini anlattı.

Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya gelecek

Ryan Babel'den Gedson Fernandes itirafı geldi

Geson'u Ajax'a önermiş

NE OLDU? Daha önce Ajax ile Beşiktaş formaları terleten Ryan Babel, Avrupa Ligi'nde iki takımın bu akşam oynayacağı maç öncesinde karşılaşmayı Hollanda basınına değerlendirdi. Babel, Gedson Fernandes ile ilgili itiraflarda bulundu.

NE SÖYLENDİ? İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i Ajax'a önerdiği anlatan Ryan Babel şunları söyledi: "Ön tarafta aksiyon yaratabilen ve oyun derinliği olan çok sayıda yaratıcı oyuncuya sahipler. Ayrıca çok istikrarlı bir orta sahaya yapısı var. Orta sahada özel bir oyuncu olan kişi iyi ilişkilerimin olduğu Gedson Fernandes. Onu yaklaşık iki yıl önce Ajax'a tavsiye ettim çünkü oraya çok iyi uyum sağlayacağını düşündüm."

Ajax-Beşiktaş maçını değerlendiren Babel şunları söyledi: "Eğer Beşiktaş yapabileceği bir şeyler olduğunun farkına varırsa büyük bir enerji oluşacak ve Ajax zorlanabilir. Ajax için ilk 15 dakika önemli olacak. Eğer topa hakim olduklarını fark ederlerse ve stadyum da onların arkasına geçerse büyük bir enerji ve cesaretle oynayacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan Ajax için Avrupa Ligi'nin ilk maçını kendi seyircisi önünde oynayacak olması güzel. Eğer bu maçı Türkiye'de oynasaydınız farklı bir hikaye olurdu."

Haberin devamı aşağıda

Hollanda Ligi ve Süper Lig'i karşılaştıran Babel, "Ajax'ta 3-0 kazanırsanız insanlar genellikle 6-0 kazanmanız gerektiğini düşünür. Her zaman eleştiri var. Türkiye'de her şey siyah ve beyaz. Kazandığınızda, nasıl kazanırsanız kazanın, en iyisi sizsiniz. Eğer kaybederseniz, herkesin gönderilmesi gerektiğini düşünüyorlar." dedi.