Ryan Babel: Burak Yılmaz çok kaliteli bir golcü

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yeni transfer Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Babel, Antalya kampında BJK TV' ye konuştu.

Hollandalı oyuncu, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik. Bunun nedenini bilmiyorum. Zaten bilseydik bu hataları yapmazdık. Ancak şu anda kamp dönemi çok iyi geçiyor ve herkes bu durumu düzeltmek için hırslı," dedi.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda transferi Burak Yılmaz hakkında övgüyle konuşan Babel, "Hücuma katkı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Kulüp de Burak Yılmaz transferiyle bu ihtiyacı giderdi. Burak çok kaliteli bir golcü. Ligi iyi tanıyor. Bize katkı sağlayacaktır," ifadelerini kullandı.