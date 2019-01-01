Ryan Babel, 3 bin gün sonra Premier Lig'de gol attı

Ryan Babel, Premier Lig'de 3 bin günlük gol hasretini West Ham United karşısında sona erdirdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, Premier Lig'de yıllar sonra golle buluştu.

Premier Lig'de zor günler geçiren Fulham, 27. hafta maçında West Ham United'ın konuğu olurken maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, 3. dakikada attığı golle Londra derbisinde perdeyi açan isim oldu.

Bu gol, Ryan Babel'in Premier Lig'de 3 bin gün sonra gelen ilk golü oldu. Daha önce 2007-2011 yılları arası üç buçuk sezon Liverpool forması giyen Babel, Premier Lig'deki son golünü 6 Aralık 2010 tarihinde Aston Villa'ya karşı atmıştı.