Rüzgâr gibi… Haaland, Vinícius ve Brezilya’nın yıldızlarını zor durumda bıraktı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, istatistikler Avrupa takımına oyunun en önemli unsurlarından birinde üstünlük sağlayabilecek ve “Seleção” savunmasını olağanüstü bir sınava tabi tutabilecek dikkat çekici bir fark ortaya koydu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) raporuna göre, Norveçli Erling Haaland, Irak maçı sırasında saatte 36,5 kilometre hıza ulaşarak turnuva boyunca her iki takımın oyuncuları arasında en yüksek hıza sahip oldu. Globo sitesinin aktardığına göre, bu rakam Haaland’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki en yüksek hızı oldu.

Norveçli forvet, Senegal karşısında saatte 35,2 kilometreye ulaşan bir başka hız kaydı daha yaptı; Fildişi Sahili maçında ise hızı saatte 31,4 kilometreye ulaştı. Fransa maçında ise forma giymedi.

Buna karşılık, hiçbir Brezilyalı oyuncu Haaland’ın hızına ulaşamadı; İskoçya karşısında saatte 34,2 kilometre hızla en yakın rakip olan sağ bek Danilo bile, Norveçli forvetin en iyi rakamından saatte 2 kilometreden fazla geride kaldı.

Brezilya oyuncuları arasında ikinci sırada, Fas maçı sırasında saatte 34,1 kilometre hıza ulaşan Vinícius Júnior yer aldı; onu Japonya karşısında saatte 33,8 kilometre hızla Markínios izledi, ardından Haiti karşısında saatte 33,3 kilometre hızla Ravinha geldi.

Bu rakamlar, Pazar günü New York ve New Jersey stadyumlarında Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç arasında oynanacak maça ayrı bir boyut katıyor. Bu maçın galibi, çeyrek finalde İngiltere ile Meksika arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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