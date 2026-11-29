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İspanyol “Defensa Central” sitesi, İngiliz “TEAM talk” sitesinin muhabiri gazeteci Steve Pearson'a dayandırdığı haberinde, Alexander-Arnold'un Real Madrid'den ayrılıp Liverpool'a dönmeye karar verdiğini açıkladı. Habere göre oyuncunun takımdaki durumu, sağ bek pozisyonundaki rekabet ve İspanyol kulübüne katıldığından beri beklediği süreleri alamaması nedeniyle giderek zorlaştı.

İngiliz oyuncunun rakamları, bu sezon yaşadığı krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Real Madrid formasıyla 9 maça çıkan oyuncu, bunların 6'sına ilk 11'de başladı ve toplamda yalnızca 492 dakika süre aldı. Bu tablo, dünyanın en iyi beklerinden biri olarak görüldüğü önceki konumuyla bağdaşmazken José Mourinho yönetimindeki teknik ekibin hesaplarında rolünün azaldığını da gösteriyor.

Pearson, Real Madrid'in geçen yaz başka bir sağ bek transfer etmesinin yanı sıra Mourinho'nun şu dönemde bu pozisyonda Fede Valverde'ye güvenmesinin Alexander-Arnold'un durumunu daha da karmaşık hale getirdiğini ve düzenli forma şansını azalttığını belirtti. Liverpool'dan Eflatun-Beyazlılar'a transferine eşlik eden büyük umutlara rağmen oyuncu, pozisyonunda güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldı.

Oyuncunun daha önce Liverpool ile sözleşme yenilemeyi reddettiği ve kariyerinde olağanüstü bir adım olarak gördüğü Real Madrid'de yeni bir deneyim yaşamayı tercih ettiği düşünüldüğünde, durumu daha da zorlaşıyor.

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Ancak gerçekler beklentileri doğrultusunda gelişmedi. Soyunma odasına iyi uyum sağlamasına ve takım arkadaşlarıyla olumlu ilişkisine rağmen yerini tam anlamıyla sağlamlaştıramadı.

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İngiliz bekin geleceğine dair artan spekülasyonlara rağmen Mourinho, mevcut sezonda hiçbir oyuncudan vazgeçmeye hazır görünmüyor. Teknik direktör, tüm oyuncuların sezon sonuna kadar takımda kalmasında ısrar ediyor ve bireysel dosyalar ile olası değişikliklerin görüşülmesini müsabakaların sona ermesinin sonrasına erteliyor.

Bu tutum, teknik direktörün sakatlık, ceza ve maç yoğunluğu ihtimallerine karşı eksiksiz bir kadroya ihtiyaç duymasının yanı sıra kupalar için mücadelede tüm seçenekleri elinde tutma isteğinden kaynaklanıyor.

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Alexander-Arnold'un ayrılık ihtimali, özellikle devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer piyasasındaki gelişmelere ve alabileceği tekliflere bağlı olmaya devam ediyor. Bu süreçte bir kulübün onu kadrosuna katmak için yapabileceği olası bir hamle merakla bekleniyor.

Öte yandan oyuncu, Madrid'e transferinden bu yana değer kaybetmesinin ardından Liverpool'da elde ettiği konumu yeniden kazanma mücadelesiyle karşı karşıya. Düzenli forma şansı bulmak ise İspanya macerasını erkenden sonlandırmasına yol açabilecek bir öncelik haline geldi.