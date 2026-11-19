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Ruud Nijstad, FC Barcelona'nın ciddi biçimde ilgilendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. FC Twente'nin 18 yaşındaki savunmacısı, savunmayı güçlendirmek için en güçlü aday olarak görülüyor.

Nijstad henüz 18 yaşında olmasına rağmen bu sezon Twente'nin her maçına ilk 11'de başladı. Geçen sezon da 20 maça çıkmıştı.

Nijstad'ın gelişimi Barça'nın da gözünden kaçmadı. Sol ayaklı bir stoper arayan kulüp, bunun için Eredivisie'deki seçenekleri inceliyor.

SPORT'a göre kulüp, Youri Baas'ı olası bir takviye olarak görüyor. Nijstad'ın adı da bir süredir Spotify Camp Nou'ya transferle anılıyor.

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Teknik direktör Erik ten Hag, geçen yaz Nijstad'a iyileştirilmiş bir sözleşme teklif ederek onu Enschede'de tutmayı başarmıştı. Nijstad'ın sezonu Twente'de tamamlayıp tamamlamayacağı ise hâlâ belirsiz.

Relevo'nun perşembe günü bildirdiğine göre yalnızca Barça değil, Bayern Münih ve Chelsea de fırsat kolluyor. Bu iki kulüp de kış transfer döneminde teklif yapmayı değerlendiriyor.

Transfermarkt'a göre Nijstad'ın değeri 18 milyon euro. Twente'nin onun için tam olarak ne kadar istediği ise henüz belli değil.

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Nijstad, son millî maç döneminde Hollanda 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kadrosundaydı. 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası bileti için Danimarka ile mücadele eden kadroda yer aldı.

Ancak iki maçta da yedek kulübesinde kaldı. Hollanda, iki maçın toplamında 5-3 kazanarak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.