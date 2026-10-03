Ruud Gullit yerden yere vuruldu: "Hayatımda tanıştığım en kibirli adam"

Ruud Gullit, Ağustos 1998'de Newcastle United'ın teknik direktörü olarak göreve getirildi. Çalkantılı bir sezonun ardından yaklaşık tam bir yıl sonra istifasını sundu. O dönemde The Magpies oyuncularının tamamı Amsterdamlı isimle anlaşamıyordu. Bunlardan biri de, Undr The Cosh podcastinde Gullit'i sert sözlerle eleştiren Rob Lee'ydi.

Gullit, Newcastle'ı ilk ve sonuç olarak tek tam sezonunda FA Cup finaline taşıdı, ancak bu final efsanevi ve sezonu üç kupayla tamamlayan Manchester United'a karşı kaybedildi. Premier League'deki performanslar ise beklentilerin altında kaldı ve takım sezonu on üçüncü sırada bitirdi.

Newcastle, 1999/00 sezonuna ilk beş maçta sadece bir puan alarak başladı. Aynı zamanda takım içinde de gerilim vardı. Nitekim her zaman büyük önem taşıyan Sunderland derbisinde Duncan Ferguson ile kaptan Alan Shearer'ı yedek bıraktı ve Newcastle bu maçı 1-2 kaybetti.

Gullit, hem Shearer'ı hem de Ferguson'ı oyuna sonradan dahil etti ve acı verici yenilgiden onları kısmen sorumlu tuttu. Bu da bir gün sonra antrenman tesisinde yaşanan bir yüzleşmeye yol açtı. Bu durum, o sırada takımın on sekizinci sırada bulunmasıyla birleşince iki gün sonra Gullit'in ayrılığına neden oldu.

Rob Lee, o dönemde Gullit'in kadrosunda bulunan oyunculardan biriydi. Ancak 1992 ile 2002 yılları arasında Newcastle forması giyen eski orta saha, Gullit dönemini St. James' Park'ta hiç de sıcak duygularla hatırlamıyor.

"Bu, kulüpte geçirdiğim en kötü dönemdi" diye söze başladı Lee. "Kenny'nin (Gullit'in selefi Kenny Dalglish, ed.) döneminde daha yeni 3,5 yıllık bir sözleşme imzalamıştım. Gullit bir türlü benden kurtulamadı. Ben, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce gibi birkaç oyuncu vardı... Bizimle ne yapacağını bilmiyordu."

"Hazırlık döneminde sırtımdaki 7 numarayı aldı. Takım fotoğrafında yer almamı istemedi. Bunu bana kendisi söylemedi, onun yerine başkaları söyledi. Kibirliydi. Hayatımda tanıştığım en kibirli adamdı."

Lee'ye hiç forma numarası verilmedi ve Newcastle yedek takımında 'birkaç ay' oynadı, ancak oradaki antrenör ona ve A takımda dışarıda bırakılan diğer isimlere bunu yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Lee daha sonra Gullit'le birkaç kez daha karşılaştı. "Ama insanlar kibirliyse onlarla konuşmanın bir anlamı yok. Sürekli Chelsea'den bahsediyordu (Gullit'in 1996 ile 1998 arasında teknik direktörlük yaptığı takım, ed.). 'Sizi sürekli yeniyorduk' diyordu. Lanet olsun."



