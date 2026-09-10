Sergiño Dest, PSV - Shakhtar Donetsk maçında Gleiker Mendoza'nın attığı 0-1'lik golün ardından eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Amerikalı oyuncu, gol öncesinde pahalıya mal olan bir top kaybı yaşadı ve Ruud Gullit de Ziggo Sport'ta bunun hesabını ona sert şekilde sordu.

Sunucu Hélène Hendriks'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, Dest'in top kaybında Valerii Bondar'ın faul yaptığını düşündü. Shakhtar'ın savunmacısı yüksek hızla kayarak geldi ve kramponlarıyla Dest'e temas etti.

Ancak Gullit, bunun faul olduğu görüşüne kesinlikle katılmıyor. Ona göre yenilen gol, esas olarak Dest'in özensiz hareketinden kaynaklandı.

Gullit, “Öncelikle bunu oyuncunun kendisi adına düpedüz aptalca buluyorum (Dest, ed.), çünkü topu önüne çok fazla açıyor. Bu ilk kez de olmuyor, bunu birkaç kez yaptı. Ben bunun faul olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Dest topu önüne çok fazla açıyor ve bu sadece iyi bir kayarak müdahale” diye devam etti. “Kendisi de sakatlanabilirdi, çünkü o da bunun için sonuna kadar gidiyor. Ben bunun faul olduğunu düşünmüyorum.”

Böylece PSV, Philips Stadion'da ilk yarıyı 0-1 geride kapattı. Eindhoven ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçı lanetini bozmak için önünde 45 dakikası var: PSV son beş seferde bu maçı kazanamadı.