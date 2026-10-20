PSV, salı akşamı FC Porto karşısına geçen hafta RB Leipzig maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle çıkıyor. Bu isimlerden biri, savunmada Armando Obispo'nun yerine tercih edilen Yarek Gasiorowski. Nordin Amrabat ise Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada farklı bir tercih yapacağını söyledi.

Bosz, Obispo yerine Gasiorowski'yi tercih ediyor. İspanyol futbolcu, savunmanın merkezinde Lutsharel Geertruida ile birlikte görev yapıyor.

Amrabat ise farklı bir tercih yapardı: "Obispo'yu ilk 11'den çıkarıyor. Ben olsam Ryan Flamingo'yu seçerdim. Çünkü Samu'ya (Aghehowa, editörün notu) karşı oynuyor; o da 1,95 boyunda bir canavar."

"Ryan Flamingo'nun bire bir mücadelelerdeki performansını da beğeniyorum. Bu konuda çok güçlü. Gasiorowski ile bugün işlerin nasıl gideceğini ise göreceğiz."

Gullit'in ise Flamingo hakkında şüpheleri var: "Özellikle top ayağındayken. Zaman zaman beni tedirgin ediyor. Bu yüzden biraz daha güven kazanması gerektiğini düşünüyorum."

Gelecek maçlar POR Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

"Flamingo'nun bire bir mücadelelerde daha iyi olduğu konusunda sana katılıyorum. Ama çok uzun boylu değil. Yine de merak ediyorum. Sanırım biraz daha fazla topa sahip olmayı tercih edip ardından bir kontra atak fırsatı yakalamayı umacaklar."

Gullit sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak bunun için oyuncuların zamanında ceza sahasında olması gerekiyor. Bu neredeyse hiç olmuyor; bu konuda biraz zorlanıyorlar. Özellikle de üç forvet olmadığı için."