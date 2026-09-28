Ruud Gullit, Ziggo Sport'taki Rondo'da Mexx Meerdink ve Crysencio Summerville hakkında son derece övgü dolu konuştu. Özellikle Hollanda Milli Takımı'nın santrforu ile kanat oyuncusunun ortaya koyduğu çalışma büyük takdir topladı.

Meerdink, pazar günü Uluslar Ligi'nde Sırbistan deplasmanında Hollanda için altın değerindeydi. AZ'li oyuncu bir penaltıyı gole çevirdi ve bitime yirmi dakika kala galibiyet golünü attı.

Gullit, Hollanda'nın hücum oyuncuları için, "Benim dikkatimi çeken şey Meerdink ve Summerville'in sıkı çalışmasıydı. Bunu gerçekten harika buldum. Bu iki adamın koşması, uçması ve savunmaya yardımı gerçekten örnek niteliğindeydi" ifadelerini kullandı.

Analist, kanat oyuncusunun Hollanda'ya gerçekten bir şey kattığını düşünerek, "Summerville kendisini zaten Dünya Kupası'nda kanıtladı. Ama bu maçlarda da öyle. Sahada canını dişine taktı" dedi. "Üstelik iyi de oynuyor. Bunu görmek ferahlatıcıydı."

Masa arkadaşı Theo Janssen da Gullit'in analizine tamamen katılıyor. "Summerville son maçta da müthiş bir aksiyon yaptı. Kendi ceza sahasında, yüzde 80'le birini savunmak için sprint attı. Dumfries çok ilerideyken."

Janssen ayrıca, artık sağ kanatta takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Summerville'in hücum oyunundan da oldukça memnun. Teknik direktör Xavi, pazar günü Belgrad'da onu 90 dakika sahada tuttu.