Rusya'dan Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formaya tepki!

UEFA tarafından onaylanan Ukrayna forması, üstündeki harita nedeniyle Rusya'nın sert tepkisine neden oldu.

EURO 2020'de mücadele edecek takımlardan biri olan Ukrayna'nın turnuvada giyeceği forma Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Sarı-mavililerin formasında Kırım yarımadası da dahil olmak üzere ülke bayrağı yer aldı. Vladimir Putin'in başkanlık ettiği hükümetin tepkisine rağmen UEFA, bu formayı onayladı.

Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi, ancak dünya genelinde bu bölge Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınmaya devam ediyor.

Formada neler yer alıyor?

Ukrayna'nın geleneksel sarı renginin üst kısmında, hem Kırım bölgesi hem de Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ile Lugansk bölgelerini içine alan bir Ukrayna haritası bulunuyor.

Harita aynı zamanda "Ukrayna için zafer!" sloganıyla destekleniyor. Bu slogan eski cumhurbaşkanı ve Rusya müttefiki Viktor Yanukovic'in 2014'te makamından indirildiği 2014 olayları sırasındaki protestolara katılanlar arasında popülerliği olan bir slogandı.

UEFA'dan açıklama

Rusya tarafının Ukrayna'nın formasına tepki göstermesinin ardından UEFA bir açıklama yaptı:

"Ukrayna Milli Takımı'nın ve diğer tüm takımların EURO 2020 forması, kurallara uygun olarak onaylandı."

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko da formanın oyunculara güç vereceğini ve ülkeleri için savaşacaklarını vurgulamıştı.