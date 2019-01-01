Russell Crowe'dan Fenerbahçe mesajı
Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte çektiği 'Son Umut' filmi sayesinde Türkiye'yi yakından tanıma imkanı bulan Russell Crowe, twitter'da attığı mesajda İstanbul'dan övgüyle bahsederken Fenerbahçe'ye duyduğu hayranlığı da gizlemedi.
Apropos to nothing ... if you’ve never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.— Russell Crowe (@russellcrowe) 7 Nisan 2019
Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce
Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok seveceksiniz... ve Fenerbahçe'yi de!" ifadelerinin bulunduğu tweet'i attı.
Some strong words only a "gladiator" like @russellcrowe can say.— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) 8 Nisan 2019
You're always welcome here! https://t.co/Fa7Xue7hG4
Fenerbahçe resmi twitter hesabı da ünlü aktöre cevap vermeyi ihmal etmedi. Sarı-lacivertli kulüp, İngilizce twitter hesabından "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.