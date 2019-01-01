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Russell Crowe'dan Fenerbahçe mesajı

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getty
Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, attığı tweet'te İstanbul'u överken Fenerbahçe sevgisini de saklamadı.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte çektiği 'Son Umut' filmi sayesinde Türkiye'yi yakından tanıma imkanı bulan Russell Crowe, twitter'da attığı mesajda İstanbul'dan övgüyle bahsederken Fenerbahçe'ye duyduğu hayranlığı da gizlemedi.

 

 

Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok seveceksiniz... ve Fenerbahçe'yi de!" ifadelerinin bulunduğu tweet'i attı.

 

 

Fenerbahçe resmi twitter hesabı da ünlü aktöre cevap vermeyi ihmal etmedi. Sarı-lacivertli kulüp, İngilizce twitter hesabından "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crow gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.

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