Runjaic: "Udinese’nin başına geçtiğimden beri en kötü performansımızdı, kabul edilemez."

Kosta Runjaic, çalıştırdığı Udinese'nin Lecce karşısında evinde aldığı ve görevini tehlikeye atan ağır yenilginin ardından konuştu:

"Buraya geldiğimden beri sergilediğimiz en kötü performanstı. Fiziksel mücadeleleri kaybettik ve yeterince yoğun oynamadık. Diğer yenilgilerde olduğu gibi bu yenilgiden de ben sorumluyum ama bugün tamamen kötü olan performansımıza odaklanmalıyız.

İlk yarıda Davis ve Alaba dışında takımın neredeyse tamamı kendi oyununu ortaya koyamadı. Okoye'yi de bu değerlendirmenin dışında tutabiliriz. Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz. Durumun farkındayım ve böyle bir sonuç beklemiyordum. Bunun neden yaşandığını kendimize sormalıyız.

Bu takımı yeniden ayağa kaldırabileceğime inanıyorum. Udinese son on yıllarda benzer dönemlerden geçti. Taraftarlarımız için çok üzgünüm ama futbol böyle: Bugün kutlama sırası rakipte. Evimizdeki son galibiyetimiz mayıs ayındaydı. Doğrudan ve açık konuşarak birlik içinde kalmalıyız."



