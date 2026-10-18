24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Runjaic UdineseGetty Images
Çeviri:

Runjaic: "Udinese’nin başına geçtiğimden beri en kötü performansımızdı, kabul edilemez."

Kosta Runjaic, çalıştırdığı Udinese'nin Lecce karşısında evinde aldığı ve görevini tehlikeye atan ağır yenilginin ardından konuştu:

"Buraya geldiğimden beri sergilediğimiz en kötü performanstı. Fiziksel mücadeleleri kaybettik ve yeterince yoğun oynamadık. Diğer yenilgilerde olduğu gibi bu yenilgiden de ben sorumluyum ama bugün tamamen kötü olan performansımıza odaklanmalıyız.

İlk yarıda Davis ve Alaba dışında takımın neredeyse tamamı kendi oyununu ortaya koyamadı. Okoye'yi de bu değerlendirmenin dışında tutabiliriz. Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz. Durumun farkındayım ve böyle bir sonuç beklemiyordum. Bunun neden yaşandığını kendimize sormalıyız.

Bu takımı yeniden ayağa kaldırabileceğime inanıyorum. Udinese son on yıllarda benzer dönemlerden geçti. Taraftarlarımız için çok üzgünüm ama futbol böyle: Bugün kutlama sırası rakipte. Evimizdeki son galibiyetimiz mayıs ayındaydı. Doğrudan ve açık konuşarak birlik içinde kalmalıyız."


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin