Rüştü Reçber taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs tanısıyla bir süredir hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in taburcu olduğu açıklandı.

29 Mart Pazar günü koronavirüs tanısı ile hastaneye yatan Türk futbolunun sembol isimlerinden Rüştü Reçber'den güzel haber geldi.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eşinin tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Işıl Reçber'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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"Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun.. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen, koruyansın.

Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.

Teşekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim, TFF yöneticilerim, başkanım Ali Şen, başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağ olun var olun.

Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta her şey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun.

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Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem'de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun. Teşekkürler Mücahit hoca, teşekkürler Serap hoca, teşekkürler Gülcihan Hoca.

Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolü var. Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı. Farklı ilaç veya tedavi şekli yok. Vücudun gücü devreye giriyor orada. Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu? Savaş başlıyor. Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun. Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. Sevgiyle kalın, sağ olun."