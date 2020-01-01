Rüştü Reçber: İyi ki sigarayı bırakmışım

Koronavirüsten kurtulan ve taburcu olan Rüştü Reçber, sigarayı bırakmasının önemine değindi.

Milli takım, ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüse yakalanan isimlerden biriydi. Tamamen iyileşen ve evinde istirahate çekilen Rüştü, sigara içmemesinin önemine değindi.

Sözcü Gazetesine konuşan Rüştü Reçber, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

46 yaşındaki futbol adamı, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise "Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok" mesajını iletti.

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