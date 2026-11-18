Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, savunma görevlerine yeterince katkı vermediği gerekçesiyle eleştirilen Fransız takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye sahip çıktı. Rüdiger, golcünün attığı gollerin ona hücum rolüne odaklanma hakkı verdiğini ve savunmada ekstra efor sarf etmesini gerektirmediğini vurguladı.

Reklam

Rüdiger, The Athletic'e verdiği röportajda Mbappe'den daha fazla savunma görevi üstlenmesinin istenmesi fikrine karşı çıktı. Alman oyuncu, Fransız golcünün kale önünde ortaya koyduklarının takım için büyük bir değer taşıdığını, özellikle de Eflatun-Beyazlılar'a katıldığından bu yana yakaladığı yüksek gol ortalamasıyla bunun daha da belirgin hale geldiğini dile getirdi.

Alman savunmacı, "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İki yılda 80 ya da 90'dan fazla gol atan ve şu anda kulüpte 100 gole ulaşan bir adamdan benim işimi yapmasını istemem akla yatkın mı? Bu hiç mantıklı değil."

Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gareth Bale üçlüsüyle Real Madrid'in yaşadığı altın dönemi örnek gösterdi. Deneyimli savunmacı, takımın başarıya ulaşıp kupalar kazanması için hücum yıldızlarından büyük savunma görevleri beklenmediğini açıkladı.

Rüdiger şöyle devam etti: "Geçmişe dönelim. Gareth Bale, Benzema ve Cristiano Ronaldo döneminde durum nasıldı? Başarılarına bakın. Her zaman onların savunma becerilerinden bahsetmemize gerek yok."

Reklam Reklam

Rüdiger'in açıklamaları, Mbappe'ye yönelik tekrarlanan eleştirilerin gölgesinde geldi. Fransız golcü, rakiplere baskı yapma ve topu geri kazanma konusunda yeterince katkı vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Son üçte birlik bölgedeki büyük etkisine rağmen bu değerlendirmeler, oyuncunun savunma yönünü mercek altına alıyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Real Madrid'in savunma oyuncusu, Mbappe'nin yalnızca savunma görevlerine ne ölçüde bağlı kaldığıyla değil, attığı goller ve hücumdaki etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Rüdiger'e göre özellikle onun kadar gol yeteneğine sahip bir forvetin varlığı, takıma maçlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

Rüdiger'in sözleri, takım içindeki rol dağılımının her oyuncunun özelliklerini ve temel görevini gözetmesi gerektiğine dair inancını da yansıtıyor. Buna göre savunma oyuncuları savunma sorumluluklarını üstlenirken forvetlerden fırsatları değerlendirmeleri ve kale önünde farkı yaratmaları bekleniyor. Mbappe de Eflatun-Beyazlılar'da bu rolü sürdürmeye devam ediyor.