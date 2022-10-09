Rudi Voller: "Dybala, Roma tarihinin en önemli transferlerinden biri"

Efsane futbolcu, Roma'nın Paulo Dybala'yı transfer etmesinden etkilenmişe benziyor.

Rudi Voller, Jose Mourinho'yu ve Roma'yı övdü ve Tammy Abraham'a bazı tavsiyelerde bulundu.

Roma, sezona istikrarsız bir başlangıç ​​yaptı ve Inter karşısında bir galibiyet aldı ancak Ludogorets, Real Betis ve Udinese karşısında sinir bozucu kayıplar yaşadı.

Abraham, bu sezon ilk sezonunda olduğu kadar üretken olmayı başaramadı ve tüm müsabakalarda 10 maçta sadece iki gol attı.

Ne söylendi?

Corriere dello Sport'a konuşan Voller, ilk olarak bu mevcut Roma ekibi hakkında düşüncelerini aktardı.

“Onları desteklemeyi bırakmadım. Inter'e karşı kazanılan galibiyet taraftarlar için heyecan vericiydi ve takımı tekrar sıralamada iyi bir konuma getirdi. En azından Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansları çok yüksek.

"İtalyan futbolunun güzelliği şu anda diğerlerinden daha üstün bir Bayern Münih olmaması, burada Scudetto için savaşabilecek beş altı takım var.

"Roma şimdi dördüncü sırayı hedeflemeli, sonra istikrara kavuşup dengelerini bulduktan sonra daha da önemli hedefler hakkında düşünebilecekler."

Dybala transferi

Efsane futbolcu, Roma'nın Paulo Dybala'yı transfer etmesinden etkilenmişe benziyor.

"Roma tarihinin en önemli transferlerinden biri. Taraftarlar büyük bir hit bekliyordu ve o geldi. Muhteşem, beklentileri karşılıyor, umarım böyle devam edebilir ve fiziksel bir sorunu yoktur.

Voller, kariyerinin beş yılını 1987'den 1992'ye kadar Roma'da geçirdi ve burada 198 maçta 68 gol attı.