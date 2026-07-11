Belçika teknik direktörü Rudi García, takımının İspanya karşısında aldığı yenilginin ardından üzüntüsünü dile getirerek, İspanya gibi güçlü bir rakip karşısında hata yapılmayacağını vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Garcia, elenmelerine rağmen oyuncularının performansından duyduğu ciddiyet ve gururu dile getirirken, aynı zamanda skor 1-1 berabereyken Rodri'ye yapılan el faulü sonrasında penaltı kararı vermemesi nedeniyle hakemi eleştirdi.

Garcia, maçla ilgili açıklamalarında şunları söyledi: “Oyunculara, İspanya ile başa baş mücadele ettiğimiz için sergilediğimiz performanstan büyük gurur duyabileceğimizi söyledim. Maçta şans da rol oynadı; kaptanımızın ve Thibaut Courtois’nın katkılarını yitirdik, bu da talihsizlikti. Ayrıca hakem, bizi dezavantajlı duruma düşüren el ile top temasını video teknolojisiyle incelemed. İspanya karşısında hata yapamazsınız, ama biz birkaç hata yaptık.”

Belçika milli takımıyla ilgili geleceği hakkında ise teknik direktör şunları söyledi: “Şu anda bu konuyla ilgili soru sorulmasının zamanı değil; şu anda önemli olan tek şey bu. Milli takıma geri dönemeyecek oyuncular adına büyük bir hayal kırıklığı duyuyorum. İspanya ilk yarıda daha iyiydi ama biz beraberliği yakaladık, ardından onlara baskı uyguladık ve zor durumlara düşürdük; skoru öne geçebilirdik.”

Turnuvaya ilişkin değerlendirmesi hakkında ise Garcia şunları ekledi: “Dünya Kupası bittikten sonra sonuçları değerlendireceğiz, ancak şu an bu konuyu ele almak için uygun bir zaman değil. İşlerin bu şekilde gelişmesinden dolayı son derece hayal kırıklığına uğradık; İspanya milli takımını eleyebileceğimize inanıyorduk ve elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak bu yeterli olmadı.”

Garcia, konuşmasının sonunda Thibaut Courtois’nın sakatlığına değinerek şunları söyledi: “Bu, üst düzey sporun bir parçası ve biz de bu durumun gerektirdiği seviyeye ayak uydurabilmeliyiz. Courtois, uzun paslar da dahil olmak üzere her açıdan mükemmeldi. Yaralanmasının ağırlaşması riskini almak istemedik ve bu nedenle onu oyundan çıkarma kararı aldım. Courtois ile konuştum ve bana başka bir şeyden bahsetmedi; ne yazık ki kas sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.”

Şöyle devam etti: “Courtois en iyi kalecilerden biri, ancak %100 hazır değildi ve kas sakatlıkları birikebilir. Bir oyuncu sık sık sakatlandığı için daha az antrenman yapıyorsa, bu bir sorun haline gelebilir. O sahada olduğunda daha güçlüyüz, bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok.”