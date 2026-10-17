Ruben van Bommel'in PSV'de yer almamasının nedeni: "Sakatlık değil, ama..."

Ruben van Bommel, PSV'nin cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor. Yokluğunun nedeni de belli oldu.

"Van Bommel sakat değil ancak yüzde 100 hazır da değil. Sakatlanmasını önlemek için bu maçta oynatılmayacak," diye bildirdi De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns. PSV, Van Bommel'in yeniden sakatlık sorunları yaşamasını önlemek istiyor.

"Riskin çok büyük olduğu değerlendiriliyor. Hücum oyuncusu, bir çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra son dönemde çok oynadı," dedi Kapteijns.

Van Bommel'in yokluğu, Bosz'un hücum hattında değişikliğe gitmesi gerektiği anlamına geliyor. Hücum oyuncusu, çarşamba günü Leipzig'e 1-0 kaybedilen maça ilk 11'de başlamıştı ancak ADO Den Haag karşısında kadroda hiç yer almayacak.

Leipzig karşısında maça ilk 11'de başlayan Ivan Perisic de cumartesi günü yedek kulübesinde olacak. Bosz, hücumda Dennis Man, Sven Mijnans ve Ayoni Santos'u tercih ediyor. Santos böylece PSV formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak.

PSV, ADO Den Haag deplasmanındaki maça cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Son şampiyon, kazanması halinde Eredivisie'de en azından birkaç saatliğine liderliği devralabilir.

PSV'nin ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.



