Ruben van Bommel'in maçın ardından görülecek bir hesabı var ve harekete geçiyor

PSV, pazar öğleden sonra deplasmanda SC Cambuur'u 2-5 yenerek Eredivisie'de liderliği yeniden ele geçirdi. Eindhoven ekibinde Ruben van Bommel bir kez daha gol attı ancak maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada kendi performansını dikkat çekici biçimde eleştirdi. Üstelik hücum oyuncusu, daha önceki bir lig maçında yaşanan bir pozisyonu hâlâ kafasına takıyor.

Sven Mijnans'ın iki golüyle PSV'yi öne geçirmesinin ardından Van Bommel, 19. dakikada skoru 0-3 yaptı. Maça verilen geçici aranın ardından Cambuur skoru 2-3'e getirdi ancak Mijnans ve Ayoni Santos'un golleriyle Peter Bosz'un takımı galibiyeti yine de rahat bir şekilde aldı.

Van Bommel, gol atmasına rağmen kendi performansından tamamen memnun değil. Hücum oyuncusu, "Bugün kendi adıma üst düzey bir performans sergilediğimi düşünmüyorum. İlk yarıda ikili mücadelelerde iyi değildim, ikinci yarıda da birkaç pozisyonu daha iyi değerlendirmeliydim" dedi.

Başarısız bir şut da Van Bommel'in aklından çıkmıyor. Gülümseyerek, "Kaleye bir şut çektim ama topun nereye gittiğini bilmiyorum" dedi. Gol atan bir hücum oyuncusunun genellikle memnun olacağı hatırlatılınca ise şöyle yanıt verdi: "Bu doğru ama daha fazla gol atma fırsatın varsa farklı hissediyorsun."

Ağır bir diz sakatlığından dönmesi dokuz ay süren Van Bommel, fiziksel durumuna ilişkin çok daha olumlu konuştu: "Gerçekten kendimi formda hissediyorum. Yalnızca dayanıklılık açısından biraz daha gelişebilirim diye düşünüyorum. Daha fazla sprint atabilirsem daha sık tehlike yaratabilirim."

Bu nedenle Van Bommel, millî maç arasında ekstra dinlenmenin kendisine pek yarar sağlayacağını düşünmüyor. "Benim için daha fazla maç oynamak faydalı. Böylece form tuttuğumu hissediyorum" diye açıkladı. "Yanılmıyorsam ADO ve Porto maçlarını kaçırdım. O zaman bile bir şeyler kaybettiğimi hissettim. Bu yüzden daha az değil, daha fazla maç oynamayı tercih ederim."

Van Bommel son olarak FC Groningen'e karşı oynanan lig maçındaki bir pozisyona değindi. Ivan Perisic'in skoru 2-1 yapan golünün hazırlayıcısıydı ancak Jorg Schreuders'ın topa dokunması nedeniyle kendisine asist yazılmadı. Bu sezon 11 Eredivisie maçında dört gol ve üç asiste ulaşan hücum oyuncusu, bu karara hâlâ katılmıyor: "Futboldan anlayan herkesin o asisti bana vereceğini düşünüyorum."

Van Bommel karara itiraz edilmesini bile sağladı ancak sonuç alamadı: "Doğru biliyorsam bu Opta'nın elinde. Ben aramadım ama biri benim adıma aradı. Ne yazık ki bir sonuç çıkmadı."