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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Ruben Neves, Hilal'de yeni bir rekorla tarihe geçiyor

Al Hilal - Al Fateh FC
Al Hilal
Al Fateh FC
Premier Lig
R. Neves
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız olay yaratıyor

Hilal'in orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, Fetih'e karşı Roshn Ligi'nin 12. haftasında elde edilen 2-0'lık galibiyet gecesinde sahada yer alarak "Asya'nın lideri" ile tarihi bir konuma ulaştı.

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Maçta forma giyen Neves, 91. dakikada muhteşem bir şekilde kullandığı penaltıyla fileleri havalandırmayı başardı ve bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Neves'in Hilal ile yakaladığı dikkat çekici rakam ise Roshn Ligi'nde 100 maça ulaşmasının yanı sıra 50. gol katkısını da gerçekleştirmesi oldu.

Gelecek maçlar
HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

Premier Lig

06 Kas 2026

ALR

ALR

29 yaşındaki Portekizli profesyonel, Roshn Ligi'nde oynadığı 100 maç boyunca 20 gol kaydetti ve 30 asist yaptı.

Belirtmek gerekir ki Neves, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi; bu maçlarda 9 gol attı ve 4 gol de hazırladı.

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