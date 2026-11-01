Hilal'in orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, Fetih'e karşı Roshn Ligi'nin 12. haftasında elde edilen 2-0'lık galibiyet gecesinde sahada yer alarak "Asya'nın lideri" ile tarihi bir konuma ulaştı.

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Maçta forma giyen Neves, 91. dakikada muhteşem bir şekilde kullandığı penaltıyla fileleri havalandırmayı başardı ve bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Neves'in Hilal ile yakaladığı dikkat çekici rakam ise Roshn Ligi'nde 100 maça ulaşmasının yanı sıra 50. gol katkısını da gerçekleştirmesi oldu.

29 yaşındaki Portekizli profesyonel, Roshn Ligi'nde oynadığı 100 maç boyunca 20 gol kaydetti ve 30 asist yaptı.

Belirtmek gerekir ki Neves, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi; bu maçlarda 9 gol attı ve 4 gol de hazırladı.