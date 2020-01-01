Ruben Gabrielsen: Haaland küçüktü; sakatlanınca devleşti

Erling Haaland'ın eski takım arkadaşı Ruben Gabrielsen, genç yıldızın dramatik değişimini anlattı.

forması giyen ve Molde'deyken Erling Haaland ile bir arada oynayan Ruben Gabrielsen, eski takım arkadaşının kariyerinin başlarında geçirdiği değişimden bahsetti.

Get French Football News'a konuşan Gabrielsen, Molde formasıyla 50 maçta 20 gol atan Haaland'ın takıma ilk katıldığı zaman 'küçük bir çocuk' olduğunu; şimdiki gibi bir gol makinesine dönüşmeden önce yaşadığı sakatlığın onu değiştirdiğini şöyle anlattı:

"Molde'deyken Haaland bir keresinde bir maçtan önce antrenmanlarda bir hafta boyunca tek gol dahi atamamıştı. Hepimiz ona gülüyorduk. Maç kadrosuna alındığını duyduğum zaman 'Yok artık, nasıl bu çocukla başlarız?!' diye düşündüm. 50 dakika sonra 4 gol attı."

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"Ondan sonra bir anda yükselişe geçtik. Ama bence Haaland çok önemli bir ders aldı. Zor zamanlar geldiğinde daha çok çalışması gerektiğini öğrendi."

"Haaland kulübe ilk geldiğinde küçük bir çocuktu. Dürüst olmak gerekirse çok da iyi değildi. Aklımdan 'Belki Norveç'te oynayabilir...' diye geçiriyordum. Sonra bir anda rahatsızlanıp sakatlandı. Uzunca bir süre kendisini göremedik. Sonra koca bir adam olarak geri döndü. Devleşmişti! Bambaşka bir hayvandı sanki!"

"Antrenmanda herkesin canını okuyordu. 'Kim bu adam?' diye düşünüp gülüyorduk. Sonrasında hızla tırmanışa geçti. Onu Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya goller atarken gördüğümde gülüyorum. Rakip savunma oyuncularını korkuttuğu zaman kendimi tutamıyorum çünkü ben bunların hepsini daha önce görmüştüm!"