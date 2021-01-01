"Ruben Dias, Virgil van Dijk'tan daha iyi"

talkSPORT sunucusu Andy Goldstein, Ruben Dias ile Virgil van Dijk'ı kıyasladı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi eleyerek İstanbul'daki final için ilk bileti kaptı. PSG'yi iki maçta da mağlup etmeyi başaran İngiliz ekibinde Ruben Dias, performansıyla dikkatleri çekiyor.

talkSPORT sunucusu Andy Goldstein, Ruben Dias'ın Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'tan daha iyi olduğunu ifade etti.

Andy Goldstein neler söyledi?

Aynı zaman Manchester United taraftarı olan Goldstein, PSG'nin Manchester City'den dolayı kötü gözüktüğünü vurguladı.

"Kesinlikle harika olduklarını düşünüyorum. PSG kötü gözükse de Manchester City onları kötü gösterdi. City harikaydı.

"Ruben Dias, aman tanrım, o ne harika bir savunmacı. Premier Lig'in en iyi stoperi mi? Sanırım öyle. Bence Virgil van Dijk'tan daha iyi. Bence o harika."

Ruben Dias'ın kariyerinden satırbaşları

2010 yılında Benfica altyapısına transfer olan Portekizli oyuncu 2020/2021 sezonu öncesi 68 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.

İngiliz ekibiyle Premier Lig'de 29 karşılaşmada görev alan Dias, bir kez gol sevinci yaşadı. Tüm kulvarlarda ise 46 maçta iki kez fileleri havalandırdı.