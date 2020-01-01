Ruben Dias, Manchester City'de

İngiliz ekip, 23 yaşındaki Portekizli stoperi 6 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan , savunmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Nathan Ake'yi kadrosuna katan İngiliz ekip, 'dan Ruben Dias ile anlaşmaya vardı.

Manchester City, 23 yaşındaki Portekizli stoper ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. City, bu transfer için Benfica'ya 68 milyon euro ödeyecek.

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Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maçta forma giyen Dias, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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İmzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Dias "Manchester City gibi bir kulübe gelme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Pep Guardiola ile çalışabileceğim ve böylesine yetenekli kadronun bir parçası olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Kupalar kazanamak ve başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.

Otamendi, Benfica'nın yolunu tuttu

Ruben Dias'ı Manchester City'ye gönderen Benfica, İngiliz ekipten Nicolas Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

2019-20 sezonunda Manchester City formasını 39 resmi maçta terleten, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, rakip filelere 3 gol gönderdi.