Ruben Amorim çabuk pes etti: "50 yaşında hissediyorum"

Manchester United menajeri Ruben Amorim, Kırmızı Şeytanlarda geçirdiği iki ayda 10 yaş yaşlandığını söylüyor.

Manchester United, Fulham'ı 1-0 mağlup etti

Ruben Amorim, Kasım'da takımın başına geçmişti

Şimdiden yaşlandı

NE OLDU? Premier Lig'de Fulham deplasmanına konuk olan Manchester United, 78. dakikada Lisandro Martinez'in kaydettiği tek golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ruben Amorim, Manchester United'ı Kasım 2024'te devralmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 23 haftada topladığı 29 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar ligdeki son 10 maçından yalnızca üç galibiyet alabilirken diğer maçlardan 6 mağlubiyet 1 beraberlikle ayrıldı.

NE SÖYLENDİ? Fulham maçının ardından konuşan Manchester United menajeri Ruben Amorim, Kırmızı Şeytanlarda geçirdiği iki ayda yaşlandığını söyledi: "Bugün 40 yaşına girdim ama Manchester United'da 2 ay geçirdikten sonra kendimi 50 yaşında gibi hissediyorum."

Takımda Marcus Rashford ile sorun yaşayan Ruben Amorim oyuncusu için şu ifadeleri kullandı: "62 yaşındaki Jorge Vital’i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Antrenmanlar nedeniyle böyle düşünüyorum. Eğer durumunu değiştirmezse ben de fikrimi değiştirmem."

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BÜYÜK RESİM: Marcus Rashford, Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United’ın son 11 maç kadrosuna alınmadı.

SIRADA NE VAR? Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta FCSB'ye karşı oynayacak. Ardından ligde 2 Şubat'ta Crystal Palace'ı konuk edecekler.