Rúben Amorim, AC Milan'da tanıtıldı: "Onun felsefesi, vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde"

Rúben Amorim, Salı günü AC Milan’ın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. Portekizli teknik adam, 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve önümüzdeki sezon Rossoneri’yi yeniden Şampiyonlar Ligi’ne taşımakla görevlendirildi. “Bu, gurur ve coşkuyla üstlendiğim bir meydan okuma.”

Milan, geçtiğimiz Serie A sezonunun son haftasında kara bir gün yaşadı. Tüm beklentilerin aksine kulüp, Cagliari’ye yenildi ve Como ile AS Roma’nın galip gelmesi nedeniyle Milan, önümüzdeki sezon sadece Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Milan sert önlemler aldı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yanı sıra genel müdür Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'yı da görevden aldı. Kulübün sahibi RedBird'den Gerry Cardinale ise görevde kaldı ve Amorim'in gelişinden son derece memnun.

"Rúben'i yıllardır takip ediyoruz," diyor Cardinale, Milan'ın kulüp kanallarında. "Sporting Lizbon'daki dönemi olağanüstü etkileyiciydi ve bizim hedeflediğimiz oyun stilini yansıtıyor."

"O, yeni nesil Avrupalı teknik direktörler arasında en hazırlıklı ve yenilikçi isimlerden biri; genç, hırslı ve top hakimiyeti, modern bir pres sistemi ve net bir taktiksel yaklaşımla karakterize edilen modern bir futbol kimliğine sahip."

"Rúben, daha fazla golle sonuçlanan yüksek pres ve hızlı geçişlere dayalı hücum futboluna inanıyor. Felsefesi vizyonumuzla mükemmel bir uyum içindeyken, liderlik nitelikleri ve oyuncuları geliştirmedeki başarıları da dikkatimizi çekti."

"Rúben’e güveniyoruz ve onu kulübümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz," dedi Cardinale. Cardinale’nin yeni hayalindeki teknik direktörde gördüğü hücumcu oyun stili, sonuç odaklı futboluyla tanınan selefi Allegri’nin felsefesiyle taban tabana zıt.

Amorim, çok mutlu olduğunu belirtti. “Kariyeriniz boyunca aklınızda kalan hedefler vardır ve AC Milan’ı çalıştırmak her zaman hedeflerimden biri olmuştur. Bu kulübün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum: tarih, prestij ve dünyanın dört bir yanındaki olağanüstü taraftar kitlesi.”

"Bu renklerin neyi temsil ettiğinin tam olarak farkında olarak, bu görevi gurur ve coşkuyla üstleniyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve her gün AC Milan’ı harekete geçiren tutkuyu yaşamak istiyorum," diyen Amorim için bu, Ocak ayında Manchester United’dan kovulmasının ardından üstleneceği ilk teknik direktörlük görevi olacak.