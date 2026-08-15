Barcelona kulübü bugün cumartesi günü, forvet oyuncusu Ferran Torres'in Paris Saint-Germain kadrosuna transfer olduğunu duyurdu.

Barcelona resmi "X" hesabından şunları yazdı: "Ferran Torres'in Fransız kulübüne transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardık."

Diğer yandan, Paris Saint-Germain, Ferran Torres ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını ve oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Paris, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada şunları kaydetti: "Ferran Torres, 29 Şubat 2000 tarihinde İspanya'nın Foios kentinde dünyaya geldi ve futbolla küçük yaşta salon futbolu aracılığıyla tanıştı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Yedi yaşında Valencia akademisine katıldı. Kulüpteki tüm gelişim aşamalarını tamamladıktan sonra, 16 Aralık 2017'de Eibar karşısında sahaya çıkarak La Liga'da forma giyen 21. yüzyılda doğmuş ilk oyuncu oldu."

Devamında ise şunlar yer aldı: "Ferran Torres, Valencia ile 2017 ile 2020 yılları arasında en üst seviyede üç sezon geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini de yaşadı. Valencia forması altında oynadığı 97 maçta İspanyol forvet net bir iz bıraktı ve genç yaşına ilişkin bir dizi rekor kırdı; 19 yaş 324 günlükken kulüp tarihinde ligde 50 maça çıkan en genç oyuncu oldu."

Açıklama şöyle sürdü: "Ayrıca Torres, bir İspanyol kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 21. yüzyılda doğmuş ilk oyuncu oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk kupasını ise 2019 yılında İspanya Kral Kupası'nı kazanarak elde etti."

Açıklamada devamında şunlar belirtildi: "Ferran Torres'in gösterdiği parlak performans, 2020 yılında Manchester City'ye transfer olmasının önünü açtı. Pep Guardiola yönetiminde, İspanyol forvet Manchester City ile ilk golünü, Premier Lig'deki Wolverhampton karşısındaki ilk maçından yalnızca altı gün sonra, Lig Kupası'nda Burnley karşısında kaydetti."

Açıklama şöyle devam etti: "2021 yılında Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan yolculuğunda yer aldı ve takımıyla birlikte Premier Lig ile Lig Kupası'nı da kazandı."

Devamında şunlar aktarıldı: "2021-2022 sezonunda Ferran Torres sezona Manchester City ile başladı, ardından kış transfer döneminde Barcelona'ya geçti. İspanyol oyuncu, Manchester City forması altında toplam 43 maça çıktı; bu maçlarda 16 gol atıp 4 asist yaptı."

Açıklamada şöyle denildi: "Barcelona ile Ferran Torres, Katalan takımının hücum hattında kendini vazgeçilmez bir unsur olarak kabul ettirdi. Barcelona ile oynadığı 207 maçta 65 gol kaydetti; bunların arasında, takımının 2025 yılında Real Madrid karşısında kazandığı İspanya Kral Kupası finalindeki golü de yer alıyor. Bu golle takımına uzatmalara gitme fırsatı vermişti."

Açıklama şöyle sona erdi: "Ferran Torres, Katalan takımıyla üç İspanya Ligi şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası ve iki İspanya Süper Kupası kazanarak kupa dolabını zenginleştirdi."