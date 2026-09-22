Manchester United'ın eski kaptanı Roy Keane, Tottenham'ın yıldızı Andy Robertson'dan özür dilemeyi reddetti. Bu, ikilinin "Stick to Football" programının bir bölümünde birlikte yer aldıkları sırada yaşandı.

Roy Keane, İskoçyalı bek için 3 yıl önce "koca bebek" ifadesini kullanmıştı; bu, Robertson'ın Liverpool forması giydiği dönemde Liverpool ile Arsenal arasındaki bir maça yönelik yorumdu.

İkili, o anı esprili bir şekilde yeniden ele aldı; ancak Manchester United'ın eski yıldızı, neşeli havaya rağmen eski yorumunun arkasında durdu. Bu bilgiler Daily Mail tarafından aktarıldı.

Robertson, Liverpool ile Arsenal maçının ilk yarısının bitiminin ardından, dirseğine dokunduğu görülen yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'e doğru yönelmiş, ardından yardımcı hakem kolunu kaldırarak dirseğiyle oyuncunun yüzüne çarpmıştı.

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Robertson daha sonra çenesini tutarken görülmüş, ardından yardımcı hakemin kendisine dirseğiyle boğaz bölgesinden vurduğunu söyleyerek şikayette bulunmuştu.

Ancak Keane, stüdyoda durumu değerlendirirken ona sempati göstermedi ve o dönemde Robertson'ın "koca bebek" olduğunu söyledi; oyuncunun önce yardımcı hakemi tuttuğuna dikkat çekerek ondan savunmaya odaklanıp maça devam etmesini istedi.

Konu yıllar sonra, Robertson'ın da hazır bulunduğu ortamda yeniden açıldığında, Keane sözlerine alaycı bir şekilde şöyle başladı: "Bu bir özür değil!"

Ve şöyle açıkladı: "Oyuncuların şunu hatırlaması gerekiyor: Bazen stüdyoda uzun saatler geçiriyoruz ve ortam biraz durgunlaşabiliyor. Bazen bir oyuncu bir şey yapıyor ve günün uzunluğu nedeniyle rahatsız oluyorsun."

Ve ekledi: "Diğer yorumcular hiçbir şey söylemiyordu, ben de onlara bakıp diyordum ki: Bir şey söylemeniz gerekiyor. İşte bu yüzden son kez bebek kelimesini ekledim."

Robertson ise alaycı bir şekilde yanıt verdi: "Bir özür beklemiyordum zaten! İlk iki kez kabul edilebilirdi, ama üçüncüsü abartıydı."

Yardımcı hakem Hatzidakis, olayla ilgili soruşturma süresince maç yönetiminden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından dava daha sonra kapatılmıştı.